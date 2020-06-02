МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Голосовой помощник "Алиса" (разработан "Яндексом") первым среди голосовых помощников в мире научился рисовать картины на любые темы по запросу пользователей, говорится в сообщении "Яндекса".

"Чтобы "Алиса" создала картину, достаточно попросить: "Алиса, нарисуй панду" или "Алиса, нарисуй осенний пейзаж". Она способна изобразить даже то, что сложно себе представить — например, вдохновение. "Алиса" старается не повторяться и создавать каждый раз новое изображение", — говорится в сообщении.

Получившееся изображение можно скачать, чтобы потом перенести на футболку, напечатать на холсте или, например, сделать фоном в видеоконференции, отмечает компания.

В сообщении уточняется, что "Алиса" создает изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины. Другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. "Чтобы научить нейронную сеть сопоставлять смысловую близость изображения и слов, ее обучали на поисковых запросах. Таким образом, "Алиса" всегда знает, какую картину предложить пользователю", — говорится в сообщении. "Алиса" также умеет распознавать, что изображено на картинке, и определять, на кого из известных людей похож человек.

Новые функции доступны в мобильном приложении "Яндекс" и в "Яндекс.Браузере", куда интегрирован голосовой помощник "Алиса".