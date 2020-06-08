ХЕЛЬСИНКИ, 8 июн — ПРАЙМ. Аукцион по расширению частот для работы сетей 5G стартовал в понедельник в Финляндии, рассказала РИА Новости представитель министерства транспорта и связи страны Кайса Лайтинен.

Сети 5G запущены в Финляндии с 2019 года. Это второй аукцион по частотам для данного вида связи.

"Для конкурентоспособности Финляндии важно, чтобы мы стремились занять место в авангарде сетей связи. Во многих других странах ЕС аукционы 5G были отложены из-за вспышки коронавируса. За последние 18 месяцев сеть 5G была запущена в 30 городах и муниципалитетах Финляндии. Этой весной хорошо функционирующая связь оказалась даже более ценной, чем предполагалось. Открывающийся в настоящее время аукцион позволяет строить высокопроизводительные и высокоскоростные беспроводные соединения", — сказал министр транспорта и коммуникаций Финляндии Тимо Харакка, его цитата приводится в сообщении министерства.

На аукцион выставлено три полосы частот в диапазоне 24,25-27,5 гигагерца (ГГц) для национального использования. Начальная цена составит 7 миллионов евро за каждую полосу частот. Информация об участниках аукциона не является публичной.

Ожидается, что итоги аукциона станут известны в течение недели, победители смогут приступить к строительству сетей с 1 июля, лицензии будут действительны до 31 декабря 2033 года.

Первый аукцион спектра 3,5 ГГц для запуска 5G состоялся в Финляндии 1 октября 2018 года. Победителями стали Telia Finland Oyj, Elisa Oyj и DNA Oyj. Общая сумма аукциона составила 77 605 000 евро в виде дохода государству, сообщало ранее министерство.