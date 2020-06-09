МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Тайваньская компания TSMC, которая занимается изучением и производством полупроводниковых изделий, планирует на собрании с акционерами обсудить последствия запрета сотрудничества США с китайским производителем Huawei, а также вопрос строительства заводов на территории Соединенных Штатов.

Это традиционное для компании ежегодное собрание возглавят председатель и президент совета директоров TSMC Лю Дэйин и Вэй Чжэцзи.

Отмечается, что если США запрет на сотрудничество с Huawei не отменят, то компания не сможет поставлять свои чипы уже после сентября этого 2020 года.

Это сильно отразится на бизнесе TSMC: китайские партнеры являются ключевыми для компании.

Также обратим внимание, что, как ранее объявляла TSMC, компания планирует построить свой завод в американском штате Аризона. Общая стоимость этого проекта — $12 млрд. Часть акционеров TSMC очень обеспокоены таким ценообразованием.

Компания оказалась в трудной ситуации: с одной стороны, тайваньские акционеры могут потерять партнерство с китайским гигантом Huawei, с другой — бизнесу грозит ликвидация строительства завода в США, а ведь именно этот объект поможет TSMC обезопасить себя от новых санкций.