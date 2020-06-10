МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.

Отмечается, что пользователи заметили приложения, которые ведут себя крайне странно.

В частности, сообщается об автоматическом запуске устройств, а также о доступе к данным о смартфоне без разрешения владельцев.

Пользователи китайских устройств подтверждают, что отдельные приложения были установлены на смартфон самостоятельно, без их участия. После этого они также автоматически запускаются, пишет издание Gizchina.

В качестве примера приводится поведение мобильного учебного приложения You Academy: оно за 10 минут сканирует порядка 25 тысяч фотографий и файлов на телефоне.

Другой пример — приложение Tencent TIM. Оно запускается около семи тысяч раз за один час и пытается получить доступ к адресной книге устройства.

Ранее китайский производитель Xiaomi сообщал об особенностях новой прошивки MIUI 12. В компании заявляли, что в новой оболочке будет изменено отображение пустых страниц и анимация их загрузки.