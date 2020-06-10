Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о "странном поведении" MIUI 12
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.
Отмечается, что пользователи заметили приложения, которые ведут себя крайне странно.
В частности, сообщается об автоматическом запуске устройств, а также о доступе к данным о смартфоне без разрешения владельцев.
Пользователи китайских устройств подтверждают, что отдельные приложения были установлены на смартфон самостоятельно, без их участия. После этого они также автоматически запускаются, пишет издание Gizchina.
В качестве примера приводится поведение мобильного учебного приложения You Academy: оно за 10 минут сканирует порядка 25 тысяч фотографий и файлов на телефоне.
Другой пример — приложение Tencent TIM. Оно запускается около семи тысяч раз за один час и пытается получить доступ к адресной книге устройства.
Ранее китайский производитель Xiaomi сообщал об особенностях новой прошивки MIUI 12. В компании заявляли, что в новой оболочке будет изменено отображение пустых страниц и анимация их загрузки.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200610/831602537.html