МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения интернет-магазина Ozon.

"Что-то пошло не так. Машины тоже ошибаются, мы их скоро починим", — говорилось в заставке на сайте Ozon. Похожее сообщение могли увидеть пользователи мобильного приложения площадки: "Что-то пошло не так. Техническая проблема".

О сбоях в работе Ozon также сообщал сайт мониторинга состояния сетей Down Detector. Согласно его данным, проблемы начались после 15.18 мск. В 16.00 мск сайт и приложение возобновили работу.

"В середине дня 10 июня наблюдались краткосрочные неполадки в работе сайта и приложения Ozon. ИТ-команде понадобилось 20 минут, чтобы восстановить рабочий режим. На подавляющее большинство клиентов неполадки не повлияли", — прокомментировала РИА Новости заместитель гендиректора по связям с индустрией Ozon Мария Заикина. Причины сбоя не уточняются.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году, основные инвесторы — АФК "Система" и Baring Vostok.