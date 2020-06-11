МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия может до конца текущего месяца официально предъявить обвинения против американской Amazon в нарушениях антимонопольного законодательства, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Европейский союз планирует подать официальные антимонопольные обвинения против Amazon.com Inc. по поводу действий… компании в отношении сторонних продавцов", — сообщили газете источники, знакомые с ситуацией. Один из источников отметил, что обвинения могут быть предъявлены уже на следующей неделе, или, возможно, на неделе за ней.

ЕС обвиняет ритейлера в сборе данных от сторонних продавцов и использовании этой информации против них, что оказывает влияние на конкуренцию, примером является запуск похожих продуктов, сообщило издание.

Еврокомиссия 17 июля 2019 года сообщила, что начала официальное антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon, в ходе которого изучит совмещение им функций торговой площадки и ритейлера и оценит, не нарушает ли компания правила конкуренции ЕС использованием данных от независимых ритейлеров.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.