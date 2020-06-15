МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. База с данными якобы 115 тысяч россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся в Россию, выставлена на продажу в интернете, ее подлинность еще нуждается в проверке, сообщил РИА Новости основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, впервые объявление о продаже базы появилось в конце апреля. Продавец просил 240 тысяч долларов за базу и утверждал, что в ней 79,6 тысячи строк. Никаких доказательств наличия этой базы продавец не предоставил, а спустя несколько дней объявление было удалено. В июне аналогичное объявление появилось от другого человека, который утверждает, что база актуальна на июнь и в ней около 115 тысяч строк; стоимость данных продавец оценил в 66,6 биткоина (примерно 627 тысяч долларов, или около 385 рублей за одну строку).

"Новое объявление было опубликовано 12 июня и продавец утверждает, что в ней около 115 тысяч строк. Ориентируясь на представленные продавцом образцы, можно сказать, что в базе 58 столбцов, среди которых есть ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты и счета, данные и загранпаспорта и страна нахождения", — рассказал Оганесян.

"Вероятнее всего, база была скопирована при передаче из одного ведомства в другое по электронным каналам связи. Также существует вероятность, что база может является фейком, так как продавец, с одной стороны, выставил необычно высокую цену, с другой — не предоставляет подтверждений существования данных, помимо скриншотов с 34 строками", — отметил эксперт.

По его словам, потенциально при таком наборе данным гражданам грозит весь инструментарий мошенников — от фишинговых писем о якобы начисленных компенсациях до фальшивых звонков с целью получить смс-код от интернет-банка, причем такие звонки могут осуществляться не только от имени банка, но и под видом представителей госструктур.

Сам продавец, по словам Оганесяна, пишет, что использует базу для кардинга, приобретая на реквизиты имеющихся карт подарочные сертификаты App Store & iTunes Gift Card, которые затем выставляет на продажу.