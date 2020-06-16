МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Количество подключений к сетям связи пятого поколения (5G) в мире к концу года составит 190 миллионов, а концу 2025 года возрастет почти в 15 раз — до 2,8 миллиарда, говорится в сообщении Ericsson со ссылкой опубликованный во вторник отчет Ericsson Mobility Report.

По данным отчета, количество подключений в сетях 5G растет чуть быстрее ранее сделанных прогнозов — в ноябре эксперты Ericsson ожидали 2,6 миллиарда подключений по итогам 2025 года. Компания в связи с этим отмечает, что главным драйвером роста выступает Китай.

"Хотя на некоторых рынках темпы роста подключений к сетям 5G замедлились из-за пандемии, на других рынках количество подключений росло быстрее прогноза. Исходя из этого, эксперты Ericsson пересмотрели прогноз числа общемировых подключений к сетям 5G в 2020 году в сторону увеличения", — поясняет компания.

В сообщении отмечается, что всего в этом году более 20 операторов запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию, и в данный момент такие услуги оказывают более 75 операторов из разных стран мира. Общий мировой мобильный трафик сейчас оценивается в 33 ЭБ (эксабайтов) в месяц, а к 2025 году он должен вырасти в пять раз. "К тому моменту около 45% общего трафика будет генерироваться в сетях 5G", — прогнозирует Ericsson.

"О востребованности технологий 5G стоит судить не столько по успешным показателям числа подключений, сколько по возможностям, которые они обеспечат для людей и бизнеса. Технологии 5G созданы для инноваций, а нынешний кризис продемонстрировал реальное значение сетей связи и их возможную роль в восстановлении экономики", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента и главы направления сетей связи компании Ericsson Фредрика Ейдлинга (Fredrik Jejdling).