Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 получили функцию ЭКГ
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Новые умные часы от корейского производителя Samsung — Galaxy Watch 3 — будут оборудованы двумя экранами и функцией ЭКГ.
Новинку презентуют через полтора месяца, предварительно датой выбрано 5 августа.
Стало известно, что девайс, в частности, получит корпус из титанового сплава и нержавеющей стали.
Самое примечательное в гаджете, особенно на фоне мировой пандемии коронавируса, которая подстегнула интерес пользователей и медицинским функциям в устройствах (например, к пульсоксиметрам) стала функция регистрации ЭКГ.
Samsung презентует Galaxy Watch 3 вместе с другими технологическими новинками: Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20.
По данным информаторов, часы выйдут в двух вариантах: с дисплеями на 1,2 и 1,4 дюйма. Сейчас источники пытаются узнать, получит ли гаджет поворотный безель.
Что касается мощностей устройства, то оперативная память часов составит 1 Гб, собственная память — 8 Гб. Создатели в качестве операционной памяти применили систему Tizen 5.5.
Samsung Galaxy Watch 3 оснащены модемом LTE, приемником GPS и полноценной защитой в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G.
По мнению экспертов, часть опций новых часов будет напоминать гаджет Galaxy Watch Active 2. предыдущие часы бренда также могли регистрировать ЭКГ и фиксировать пульс пользователя.
Что касается ЭКГ, то ранее в устройствах Samsung эта функция работала только на территории Южной Кореи.
Пока с регуляторами других стран по работе функции ЭКГ только идут переговоры.
Информации о цене часов пока не сообщается.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200617/831638297.html