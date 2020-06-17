МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Новые умные часы от корейского производителя Samsung — Galaxy Watch 3 — будут оборудованы двумя экранами и функцией ЭКГ.

Новинку презентуют через полтора месяца, предварительно датой выбрано 5 августа.

Стало известно, что девайс, в частности, получит корпус из титанового сплава и нержавеющей стали.

Самое примечательное в гаджете, особенно на фоне мировой пандемии коронавируса, которая подстегнула интерес пользователей и медицинским функциям в устройствах (например, к пульсоксиметрам) стала функция регистрации ЭКГ.

Samsung презентует Galaxy Watch 3 вместе с другими технологическими новинками: Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20.

По данным информаторов, часы выйдут в двух вариантах: с дисплеями на 1,2 и 1,4 дюйма. Сейчас источники пытаются узнать, получит ли гаджет поворотный безель.

Что касается мощностей устройства, то оперативная память часов составит 1 Гб, собственная память — 8 Гб. Создатели в качестве операционной памяти применили систему Tizen 5.5.

Samsung Galaxy Watch 3 оснащены модемом LTE, приемником GPS и полноценной защитой в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD-810G.

По мнению экспертов, часть опций новых часов будет напоминать гаджет Galaxy Watch Active 2. предыдущие часы бренда также могли регистрировать ЭКГ и фиксировать пульс пользователя.

Что касается ЭКГ, то ранее в устройствах Samsung эта функция работала только на территории Южной Кореи.

Пока с регуляторами других стран по работе функции ЭКГ только идут переговоры.

Информации о цене часов пока не сообщается.