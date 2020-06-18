МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Рабочая группа АНО "Цифровая экономика", в которую входят представители бизнеса и операторов связи, выступила против предложения Минкомсвязи РФ о строительстве сетей 5G только на отечественном оборудовании, поскольку это отложит внедрение нового поколения связи в стране до 2024 года, говорится в протоколе заседания группы, который есть в распоряжении РИА Новости.

Заседание рабочей группы по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" прошло 10 июня. На нем рассматривались предложения Минкомсвязи РФ объединить ряд показателей одноименного федерального проекта, а также перенести срок появления сетей 5G в России на 2024 год в десяти городах-миллионниках, причем технология должна быть реализована на отечественном оборудовании.

В ходе голосования мнения членов рабочей группы разделились поровну. Итоговое решение осталось за руководителем группы, президентом Ассоциации больших данных Анной Серебряниковой, которая выступила против инициативы Минкомсвязи.

"В предложенной формулировке показателя граждане России и бизнес не смогут пользоваться услугами сети пятого поколения как минимум до 2024 года. С учетом публичности информации федеральных проектов нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", а также социальной значимости работы по проекту, формулировка показателя должна отражать долю граждан и отраслей экономики, получивших фактическую возможность пользоваться современными услугами связи пятого поколения на соответствующей территории (населенных пунктах), начиная с 2021 года", — приводится ее позиция в документе.

"Считаем, изменение показателя повлияет на прозрачность результата и, возможно, на его своевременное достижение. Создание сетей 5G только на отечественном оборудовании к 2024 году может привести к существенному отставанию всех отраслей экономики РФ от мировых лидеров", — добавил председатель совета директоров МГТС (входит в группу МТС) Андрей Ушацкий.

В настоящее время ряд стран работает над этой технологией связи. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.

Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный город", "умное производство", "умный дом" и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.