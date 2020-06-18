МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Абоненты сотового оператора МТС с 18 июня могут воспользоваться услугой по замене или восстановлению SIM-карты любого региона в ряде салонов компании, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.

"Ранее услуга была доступна только в домашнем регионе, а за его пределами можно было оформить доставку", — уточнили в компании.

Обратиться за восстановлением или заменой SIM-карты может абонент, на которого зарегистрирован номер. Для оформления услуги необходим документ, удостоверяющий личность.

В пресс-службе отметили, что в салонах будут находиться и регулярно пополняться физические SIM-карты всех регионов России.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).