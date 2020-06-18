ЛОНДОН, 18 июн — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Разрабатываемое в Британии приложение для контроля за распространением коронавируса будет интегрировано с разработанными Apple и Google элементами операционных систем смартфонов, заявил минздрав Соединенного Королевства.

Ранее в мае британские власти испытали созданное ими приложение на острове Уайт, заявив, что оно станет доступно для жителей всей страны во второй половине мая. После того, как этого не произошло, правительство стало заявлять, что запуск приложения произойдет в "ближайшие недели", а в четверг замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл заявил, что оно не выйдет до зимы. Приложение разрабатывал "с нуля" инновационный департамент Национальной службы здравоохранения NHS.

"В результате нашей работы мы пришли к решению, которое объединило работу над нашим приложением и использование возможностей Google и Apple… Наши действия в связи с распространением вируса по-прежнему являются частью международных усилий. Вот почему мы согласились — в рамках коллективного подхода — поделиться нашими инновациями по оценке дистанции между пользователями приложения с Google и Apple. Это, как мы надеемся, принесет пользу всем, а использование их (Apple и Google) решений позволит решить некоторые технические сложности, выявленные при наших испытаниях", — говорится в заявлении министерства.

Таким образом, британские власти последовали за Германией, Италией и Данией, также отказавшимися от собственной разработки "полного цикла" в пользу интеграции с возможностями Apple и Google. По оценкам IT-специалистов, такой путь в большей степени гарантирует более высокую защиту персональных данных.

Несмотря на внутренние изменения в приложении, его дизайн останется таким же. Работать оно будет следующим способом: при приближении людей смартфоны будут обмениваться в фоновом режиме по протоколу Bluetooth особым кодом. Когда у одного из людей подтверждается коронавирус и он вводит эту информацию в приложение, всем, с кем он общался, и кто, согласно данным машинного анализа данных, рискует заразиться, приходят уведомления о необходимости сдать тест. Разница в двух подходах заключается в том, что разрабатываемое NHS приложение передает в общую базу данных анонимизированные данные о заразившемся человеке и коды, собранные с других телефонов. Решение Apple и Google позволяет передавать в базу данных только безымянную информацию о заразившемся.

Соответствующие элементы для работы подобных приложений Apple и Google внедрили в операционные системы некоторое время назад с последними обновлениями. Операционные системы iOS и Android установлены на 99% всех смартфонов в мире.