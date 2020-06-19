МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Годовое собрание акционеров Qiwi пройдет 4 августа в офисе компании на Кипре, сообщается в релизе.

"Qiwi plc сегодня объявила о том, что общее годовое собрание акционеров компании состоится во вторник, 4 августа 2020 года, в 10:00 по кипрскому времени в офисе Qiwi", — говорится в сообщении. Реестр для участия в нем закрывается 17 июня.

Акционеры Qiwi на годовом собрании изберут членов совета директоров компании, обсудят отказ от преимущественного права акционеров, а также вознаграждение для членов совдира и аудированную финансовую отчетность за 2019 финансовый год.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.