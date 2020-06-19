МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Китайский гигант Huawei официально представил новый смартфон Enjoy 20 Pro. Цена телефона будет начинаться с отметки в $280.

Новый гаджет поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения (5G) с архитектурами SA и NSA.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 800, он состоит из восьми вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц, а также модемом 5G.

Устройство выпущено в двух вариантах — с объемом оперативной памяти LPDDR4X RAM в 6 или 8 Гбайт. Установлено программное обеспечение Android 10 с фирменной надстройкой EMIUI 10.1.

Флеш-накопитель — 128 Гбайт.

Создатели оснастили устройство 6,57-дюймовым дисплеем Full HD+ с разрешением 2400×1080 точек, частота обновления экрана — 90 Гц.

В верхней части экрана установлена фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Что касается основной камеры, на тыльной стороне смартфона, то ее разрешение — 48 мегапикселей в основном датчике, а также блок с 8-мегапиксельным сенсором и ультраширокоугольной оптикой. Также установлен 2-мегапиксельный макромодуль с максимальной диафрагмой f/2,4.

Дактилоскопический сканер установлен на боковом ребре смартфона, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и функция Bluetooth 5.

Есть стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, а также симметричный порт USB Type-C.

Аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА·ч.

Вес смартфона — 192 грамма.