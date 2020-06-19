МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Корейский гигант Samsung в августе говорит представить пользователям новый смартфон Galaxy Note20 Ultra.

Как сообщает известный инсайдер под ником Ice Universe, новинка корейской компании будет сильно уступать по характеристикам смартфону Samsung Galaxy Note20+, о появлении которого сообщалось ранее.

Отмечается, что по своим характеристикам новый гаджет мог бы в названии получить слово Lite.

Ice Universe сообщает, что создатели оснастили Samsung Galaxy Note20 Ultra плоским экраном с довольно заметными рамками и разрешением FullHD. Частота обновления может составить 60 Гц. Если учитывать тот факт, что в Samsung Galaxy S20, который уже продается в магазинах, используется экран с максимальной частотой обновления 120 Гц, то сокращение частоты вызывает этот шаг разработчиков Samsung вызовет много вопросов.

Такое решение производителя может оказаться попыткой выпустить максимально доступный новый планшетный телефон со стилусом. другой вариант: попытка компании подталкивать покупателей к приобретению более дорогой модели.

Инсайдер добавляет, что Samsung Galaxy Note20 Ultra своими характеристиками будет уступать даже прошлогоднему Samsung Galaxy Note10 с изогнутым экраном с более узкими рамками.