МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. База данных якобы 2 миллионов клиентов американской компании-разработчика средств виртуализации Citrix выставлена на продажу в сети, ее стоимость оценивается в 2,15 биткоина (около 20 тысяч долларов), сообщил РИА Новости основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, объявления о продаже базы клиентов компании Citrix появились 13 июля сразу на нескольких форумах. Все они размещены примерно в одно и то же время, одним новым пользователем и имеют примерно одинаковое содержание.

"По заявлению продавца, в базе находится около 2 миллионов записей. Сколько из них россиян – неизвестно. В базе содержатся следующие данные: имя и фамилия потенциального клиента, телефон, название компании, адрес электронной почты, страна, почтовый индекс и дата заполнения формы. Продавец базы выставил за нее цену в 2,15 биткоина (около 20 тысяч долларов)", — сообщил собеседник агентства.

Утечка, по его словам, может быть связана с уязвимостью в системе управления vivolead.com. "Никакой особенной опасности для пользователей нет. Теоретически возможно использование этой базы для фишинга, однако там, скорее всего, в основном находятся корпоративные адреса, к которым вряд ли привязаны банковские счета и кошельки", — добавил Оганесян.

Американская компания Citrix основана в 1989 году. Она занимается разработкой программных решений для виртуализации и приложений для удаленного доступа к рабочему столу, организацией облачных вычислений.