МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Несколько штатов США готовят еще один антимонопольный судебный иск против американского технологического гиганта Google, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. Эксперт рассказал, как власти США смогут раздавить империю Цукерберга

Пока неизвестно, сколько именно американских штатов подпишут иск, однако указывается, что основными составителями иска на данный момент являются генеральные прокуроры Колорадо и Небраски. Причиной новой жалобы, предположительно, является изменение поисковых алгоритмов Google, которое якобы приводит к проблемам при поиске информации других компаний.

Ожидается, что штаты могут подать иск уже в четверг.

Власти США подают иск против Google не в первый раз. 20 октября минюст США подал иск против Google, заявив, что компания добивалась монополии в поиске и рекламе с помощью соглашений о предоставлении исключительных прав. Как отмечало ведомство, компания заключала с производителями договоры, которые требовали, чтобы поиск Google был предустановлен в качестве поиска по умолчанию на миллиардах мобильных устройств и компьютеров. В качестве примера регулятор указал долговременное соглашение Google и Apple, которое сделало поисковик Google де-факто единственным средством, встроенным в браузер Safari.

Google давно отрицает обвинения в монополизме, заявляя, что приносит пользу потребителям, и назвала антимонопольный иск минюста США необоснованным.

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