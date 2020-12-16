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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201216/832599846.html
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях
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Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... ПРАЙМ, 16.12.2020
telegram, новости, технологии, экономика, бизнес, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Примерно с 16.20 мск у ряда пользователей оборвалось соединение с серверами мессенджера, через прокси-сервера мессенджер также не работает.
В первой половине дня в среду пользователи также сообщали о сбоях в работе Telegram. Кроме этого, проблемы были с мессенджером WhatsApp.
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