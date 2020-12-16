МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Примерно с 16.20 мск у ряда пользователей оборвалось соединение с серверами мессенджера, через прокси-сервера мессенджер также не работает.

В первой половине дня в среду пользователи также сообщали о сбоях в работе Telegram. Кроме этого, проблемы были с мессенджером WhatsApp.

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