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2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201216/832599982.html
Эксперты предупредили о серьезной опасности для устройств на базе Android
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Специалисты по кибербезопасности проекта Google Project Zero выявили в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno серьезную уязвимость. Эта брешь грозит миллионам мобильных... ПРАЙМ, 16.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности проекта Google Project Zero выявили в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno серьезную уязвимость. Эта брешь грозит миллионам мобильных устройств, которые работают на Android. Об этом написал портал Project Zero, который предупредил о высоком уровне опасности этой проблемы.
Уязвимость связана с тем, как драйвер графического процессора Adreno связывает структуру устройства пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL). Однако по словам специалистов, реализовать атаку на устройства эксплуатируя данную уязвимость довольно проблематично.
Сообщается, что компания Qualcomm уже в курсе этой проблемы и выпустила патч, который пока доступен партнерам-производителям. В январе 2021 года исправление будет представлено широкой аудитории. Однако специалисты Project Zero находят этот патч недостаточным для решения проблемы и рекомендуют Qualcomm доработать его перед масштабным развёртыванием.