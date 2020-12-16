МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности проекта Google Project Zero выявили в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno серьезную уязвимость. Эта брешь грозит миллионам мобильных устройств, которые работают на Android. Об этом написал портал Project Zero, который предупредил о высоком уровне опасности этой проблемы.

Уязвимость связана с тем, как драйвер графического процессора Adreno связывает структуру устройства пользователя с дескрипторами файла уровня поддержки графики ядра (KGSL). Однако по словам специалистов, реализовать атаку на устройства эксплуатируя данную уязвимость довольно проблематично.

Сообщается, что компания Qualcomm уже в курсе этой проблемы и выпустила патч, который пока доступен партнерам-производителям. В январе 2021 года исправление будет представлено широкой аудитории. Однако специалисты Project Zero находят этот патч недостаточным для решения проблемы и рекомендуют Qualcomm доработать его перед масштабным развёртыванием.