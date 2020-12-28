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2020-12-28T15:27:34+03:00
2020-12-28T15:27:34+03:00
2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201228/832699225.html
Стало известно, когда PlayStation 5 появится в свободной продаже
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Игровые консоли нового поколения от японской компании Sony PlayStation 5 появятся в продаже до конца 2020 года, сообщает торговая сеть "М.Видео" в своем сообществе "ВКонтакте"... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, гаджеты, диджитал, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Игровые консоли нового поколения от японской компании Sony PlayStation 5 появятся в продаже до конца 2020 года, сообщает торговая сеть "М.Видео" в своем сообществе "ВКонтакте".
Консоль можно будет купить в "ближайшие пару дней".
Ритейлер поясняет, что пока речь идет не о предзаказе, а о простой покупке гаджета. "Именно покупка с доставкой с нашего склада", — поясняется в сообщении.
В свободной продаже будут и классическая модель PS5 с дисководом, и цифровая версия Digital Edition.
При этом продавец просит геймеров "набраться терпения" и не покупать консоли у перекупщиков.
PlayStation 5 можно будет купить по рекомендованной розничной цене — 47 тысяч и 38 тысяч рублей за классическую модель и Digital Edition соответственно.