МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Игровые консоли нового поколения от японской компании Sony PlayStation 5 появятся в продаже до конца 2020 года, сообщает торговая сеть "М.Видео" в своем сообществе "ВКонтакте".

Консоль можно будет купить в "ближайшие пару дней".

Ритейлер поясняет, что пока речь идет не о предзаказе, а о простой покупке гаджета. "Именно покупка с доставкой с нашего склада", — поясняется в сообщении.

В свободной продаже будут и классическая модель PS5 с дисководом, и цифровая версия Digital Edition.

При этом продавец просит геймеров "набраться терпения" и не покупать консоли у перекупщиков.

PlayStation 5 можно будет купить по рекомендованной розничной цене — 47 тысяч и 38 тысяч рублей за классическую модель и Digital Edition соответственно.