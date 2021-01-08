МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Пользователи China Telecom, одной из трех государственных телекоммуникационных компаний КНР, смогут совершать телефонные звонки с квантовым шифрованием, пишет South China Morning Post. Китайская компания запатентовала смартфон с восемью камерами

Услугу запустили в качестве пилотной программы в провинции Аньхой. Чтобы ею воспользоваться, пользователи должны посетить обычный офис продаж China Telecom и поменять SIM-карту. Также требуется установить приложение компании "Квантовый безопасный звонок", которое в настоящее время доступно только для Android.

Компания не раскрывает цены на новую услугу.

В отличие от традиционных методов шифрования, которые полагаются исключительно на алгоритмы, квантовое шифрование защищено законами квантовой физики. Теоретически вся информация, зашифрованная традиционными алгоритмами шифрования, может быть взломана компьютером за определенный срок. Квантовая криптография отличается тем, что любая попытка перехвата данных вызовет физическое изменение сообщения, предупреждая отправителя и получателя о возможном подслушивании.

Для пользователей новой услуги China Telecom запуск квантового телефонного звонка сгенерирует два секретных ключа с использованием квантовой информационной технологии. Они используются для проверки личности вызывающего абонента и информации о вызове, обеспечивая сквозное шифрование.

China Telecom заявила, что новая услуга сначала будет доступна пользователям из определенных секторов, которым нужна "абсолютная безопасность", таких как правительство, военные и финансовые учреждения. В компании добавили, что в будущем предоставление услуги расширят, и ею смогут воспользоваться обычные граждане.

Компания также заявила, что выпустит специальные телефоны с функциями квантового шифрования, они уже разрабатываются.

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