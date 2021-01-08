МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американская космическая корпорация SpaceX (принадлежит Илону Маску) запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9. На борту ракеты — турецкий спутник связи Turksat 5A.

Отмечается, что Turksat 5A станет четвертым турецким аппаратом на орбите.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) в 21:13 по местному времени (05:13 по Москве). Как сообщается на сайте SpaceX, этот аппарат предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения, а также широкополосного интернета.

Вещание со спутника охватит Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

 