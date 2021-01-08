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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210108/832763071.html
SpaceX Илона Маска запустила Falcon 9 с турецким спутником связи
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Американская космическая корпорация SpaceX (принадлежит Илону Маску) запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9. На борту ракеты — турецкий спутник связи Turksat 5A. Отмечается,... ПРАЙМ, 08.01.2021
космос, spacex, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Американская космическая корпорация SpaceX (принадлежит Илону Маску) запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9. На борту ракеты — турецкий спутник связи Turksat 5A.
Отмечается, что Turksat 5A станет четвертым турецким аппаратом на орбите.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) в 21:13 по местному времени (05:13 по Москве). Как сообщается на сайте SpaceX, этот аппарат предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения, а также широкополосного интернета.
Вещание со спутника охватит Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.