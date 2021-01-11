БРЮССЕЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. В Европейской комиссии считают, что правила работы, мониторинга контента и закрытия аккаунтов глобальными социальными сетями, такими как Facebook и Twitter, должны быть прозрачными, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК, отвечая на вопрос о реакции ЕС на блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в Facebook и Twitter.

"Да, мы в курсе решений соцсетей по аккаунтам президента США. Это входит в компетенцию конкретных соцсетей. Как вы знаете, 15 декабря были предложены рекомендации Еврокомиссии по регулированию интернет-услуг. Надеемся, что этот документ поможет продвинуться вперед, возможно, это окажет влияние и на другие государства, но пока рано давать прогнозы. Еврокомиссия предлагает новые меры борьбы с нелегальными товарами

Правила, которые мы хотим внедрить на уровне ЕС, направлены на создание баланса между соблюдением основных прав, свободы слова с одной стороны, и ответственности самих платформ, — с другой", — сказал он.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что согласно рекомендациям, оказывающие цифровые услуги компании "должны выступить с предложениями, чтобы обеспечить прозрачность реализации правил того, как будут осуществлять мониторинг, на каком основании будут приниматься решения о закрытии аккаунта, каким способом это можно будет опротестовать".

"Согласно нашему предложению, эти механизмы должны быть четко представлены. Для нас решением этого вопроса является принятие европейских правил по оказанию цифровых услуг", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, собираются ли в Европейской комиссии использовать другие социальные сети помимо тех, которые принадлежат американским цифровым гигантам, представитель ЕК отметил, что в комиссии "уже диверсифицировали свою коммуникационную стратегию". "ВКонтакте" удивлена включением в "пиратский список" сайтов ЕК

Ранее компания Twitter объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Также его лишили возможности писать в Facebook и Instagram до истечения полномочий.

В минувшую среду сторонники президента ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку.

Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

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