МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя компании. Трамп заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова

Ранее представитель компании заявил, что Snapchat бессрочно заморозил аккаунт Трампа после беспорядков его сторонников в Капитолии.

"В интересах общественной безопасности и на основании его (Трампа – ред.) попыток распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию, что является очевидными нарушениями наших правил, мы приняли решение навсегда прекратить действие его аккаунта", — заявил порталу представитель Snapchat.

Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

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