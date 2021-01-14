МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт президента США Дональда Трампа 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя компании. 

Президент США Дональд Трамп

Трамп заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова

Ранее представитель компании заявил, что Snapchat бессрочно заморозил аккаунт Трампа после беспорядков его сторонников в Капитолии.

"В интересах общественной безопасности и на основании его (Трампа – ред.) попыток распространять дезинформацию, разжигать ненависть и подстрекать к насилию, что является очевидными нарушениями наших правил, мы приняли решение навсегда прекратить действие его аккаунта", — заявил порталу представитель Snapchat.

Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

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