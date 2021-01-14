МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Власти Москвы могут свернуть проект по запуску на остановках общественного транспорта аппаратно-программных комплексов (АПК), которые собирали бы со смартфонов пешеходов MAC-адреса (уникальные номера устройств) для анализа пассажиропотока. Об этом "Коммерсанту" сообщил источник в мэрии, знакомый с ходом разработки. Эксперт подсказал москвичам, как засекретить поездки от систем слежения

По его словам, проблема заключается в том, что в последних обновлениях операционных систем Android и iOS предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов, поэтому получить уникальные адреса телефонов не получится.

"Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем, но, скорее всего, проект будет свернут",— пояснил он.

В столичном Центре организации дорожного движения, который выступил заказчиком, сообщили, что не в курсе планов по сворачиванию проекта.

Ранее сообщалось, что власти Москвы решили потратить на закупку АПК для сбора MAC-адресов 152,9 миллиона рублей. В рамках эксперимента эти комплексы требовалось поставить сначала на 220 остановок и пешеходных стел, затем идею планировалось масштабировать на весь город.

В пресс-службе мэрии заявляли, что сервис разрабатывается исходя из практики Сингапура, Лондона и Берлина, а анализ данных поможет "максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта".

Эксперты отмечают, что закупленные московской мэрией АПК могут оказаться бесполезными. На момент заключения контракта уже было известно о последних обновлениях iOS и Android, которые сделали почти невозможным отслеживание MAC-адресов устройств. Обновленный Android 11 и iOS 14 вышли в сентябре 2020 года, обе эти системы предусматривают динамичную смену MAC-адреса.

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