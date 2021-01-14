МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Южнокорейская компания Samsung отказалась от наушников и зарядного устройства в комплектации смартфонов, говорится в заявлении компании. Samsung представила три новых смартфона

"Мы обнаружили, что все больше и больше пользователей Galaxy повторно используют уже имеющиеся у них аксессуары. Поэтому мы переходим к удалению вилки зарядного устройства и наушников из нашей последней линейки смартфонов Galaxy — начиная с некоторых стран. В России в комплект поставки вилка и наушники не входят", — сообщается в документе.

"Мы считаем, что постепенное извлечение вилки зарядного устройства и наушников из упаковки, входящей в комплект поставки устройства, может помочь снизить давление, которое потребители могут испытывать в связи с постоянным получением новых зарядных устройств и аксессуаров каждый раз, когда они покупают новый телефон", — пояснили в компании.

С 2017 года компания использовала стандартизированный порт для зарядки (тип USB-C), и старые зарядные устройства по-прежнему совместимы с новыми устройствами Galaxy. "Кроме того, мы обнаружили, что 25% потребителей предпочитают заряжать свои устройства при помощи беспроводных зарядных станций. Компания Samsung работает над глобальным переходом от изъятия штекера зарядного устройства и наушников из комплектов поставки смартфонов Galaxy, начиная с Galaxy S21", — отмечается в сообщении.

"Galaxy S21 и другие смартфоны Galaxy будут по-прежнему включать в себя кабель для подключения смартфона к существующей вилке зарядного устройства", — также указывает Samsung.

"Для защиты наших природных ресурсов и удовлетворения потребительского спроса на экологически чистые продукты Samsung обязуется и далее предпринимать целенаправленные действия на протяжении всего жизненного цикла продукта, чтобы помочь миру перейти к экономике замкнутого цикла — за счет минимизации воздействия наших продуктов на окружающую среду и сокращения электронных отходов", — добавили в компании.