ПЕКИН, 15 янв — ПРАЙМ. Акции китайской технологической компании Xiaomi упали на 11,8% на открытии торгов на гонконгской фондовой бирже в пятницу после решения США о внесении компании в черный список, свидетельствуют данные биржи. В США признали Россию и ряд стран "враждебными" государствами

Накануне стало известно, что администрация США включила девять китайских компаний, в том числе производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.

Акции компании на открытии торгов упали на 11,18% — до 29 гонконгских долларов, но по состоянию на 10.30 по местному времени (5.30 мск) ценные бумаги компании торговались уже по 29,65 гонконгских доллара за единицу.

По данным агентства Рейтер, американские инвесторы должны будут вывести свои активы из китайских фирм, попавших в черный список, до 11 ноября 2021 года.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства, в том числе и у американских инвесторов, и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.

Xiaomi — китайская компания, основанная в 2010 году, занимается производством смартфонов, планшетов, а также "умных" товаров для дома. Ее IPO в июле 2018 года на бирже Гонконга стало крупнейшим в технологической отрасли после проведенного в 2014 году первичного размещения акций китайского интернет-гиганта Alibaba.

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