МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам в пятницу зарегистрировал сразу пять заявлений интернет-компании "Яндекс", требующей признать недействительными ненормативные правовые акты Роспатента, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

О каких именно актах патентного ведомства идет речь, в материалах суда пока не уточняется. Во всех пяти заявлениях "Яндекса" третьим лицом указано ООО "Компания Афиша", входящее в Rambler Group.В "Яндексе" прокомментировать ситуацию отказались. На "Яндекс" и Mail.ru подана жалоба за злоупотребление положением

СИП в октябре подтвердил законность решения Роспатента, который аннулировал товарный знак "Яндекс Афиша" для большинства товаров и услуг, ради которых он регистрировался. Свое решение Роспатент вынес, рассмотрев возражение "Компании Афиша" на регистрацию в 2019 году товарного знака "Яндекса", сходного с ее товарным знаком "Афиша", зарегистрированным еще в 2001 году. "Компания Афиша" на портале "Афиша" (afisha.ru), а также через свои мобильные приложения распространяет информацию о развлечениях и различных мероприятиях, а также продает билеты на них. Точно в таких же целях с 2005 года обозначение, включающее в себя слово "Афиша", использует и "Яндекс".

Роспатент пришел к выводу, что указанные в возражении товары и услуги имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Ведомство не признало противопоставляемые бренды сходными до степени смещения и способными ввести в заблуждение потребителей, однако пришло к выводу, что включение в товарный знак "Яндекса" охраняемого элемента "Рамблера" было неправомерным.

"Яндекс" в настоящее время в отдельных процессах в СИПе также просит признать незаконной регистрацию ещё сразу четыре товарных знаков "Компании Афиша" — "Афиша", "Афиша.ru", "Мобильная "Афиша" и "Пикник "Афиши". Эти судебные разбирательства пока продолжаются.