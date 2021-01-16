МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Корпорация Apple планирует первую с 2012 года модернизацию своего настольного компьютера iMac all-in-one, передает Блумберг со ссылкой на ряд анонимных источников. СМИ узнало о планах Apple произвести собственный автомобиль к 2024 году

Отмечается, что это будет сделано в рамках перехода от процессоров Intel к использованию собственных микросхем.

В новых моделях будут, в частности, уменьшены толстые черные границы вокруг экрана, дизайн будет напоминать монитор Apple Pro Display XDR. У этих iMac будет плоская задняя часть.

Apple планирует выпустить две версии новых компьютеров — под кодовым названием J456 и J457 — на замену существующим 21,5-дюймовым и 27-дюймовым моделям. Ожидается, что это произойдет в конце года.

Новые модели будут использовать версии процессоров Apple Mac следующего поколения.

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