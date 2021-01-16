2021-01-16T04:05:00+03:00
2021-01-16T07:18:19+03:00
2021-01-16T04:05:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210116/832820192.html
СМИ узнало о первом с 2012 года редизайне настольного iMac
Технологии
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Корпорация Apple планирует первую с 2012 года модернизацию своего настольного компьютера iMac all-in-one, передает Блумберг со ссылкой на ряд анонимных источников. Отмечается, что... ПРАЙМ, 16.01.2021
компьютеры mac, apple, диджитал, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Корпорация Apple планирует первую с 2012 года модернизацию своего настольного компьютера iMac all-in-one, передает Блумберг со ссылкой на ряд анонимных источников.
Отмечается, что это будет сделано в рамках перехода от процессоров Intel к использованию собственных микросхем.
В новых моделях будут, в частности, уменьшены толстые черные границы вокруг экрана, дизайн будет напоминать монитор Apple Pro Display XDR. У этих iMac будет плоская задняя часть.
Apple планирует выпустить две версии новых компьютеров — под кодовым названием J456 и J457 — на замену существующим 21,5-дюймовым и 27-дюймовым моделям. Ожидается, что это произойдет в конце года.
Новые модели будут использовать версии процессоров Apple Mac следующего поколения.
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