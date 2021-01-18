США снова ударили по Huawei
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Правительство Соединенных Штатов наносит очередной удар по китайскому технологическому гиганту Huawei, пишет Reuters.
Напомним, что компания и так находится под санкциями США.
Итак, агентство сообщает, что власти США уведомили нескольких поставщиков Huawei о решении отозвать ранее выданные разрешения на поставки в адрес китайской компании. В частности, речь идет о компании Intel, которая является крупнейшим производителем процессоров для ПК и чипов: они устанавливаются во многие модели ноутбуков Huawei.
По данным агентства, все выданные до этого Министерством торговли США разрешения на ведение бизнеса с Huawei аннулированы. В предоставлении новых разрешений власти компаниям отказали.
Reuters особо отмечает, что эти действия со стороны администрации президента США Дональда Трампа стали последним шагом в попытке по ослаблению Huawei.
До этого Вашингтон заявлял, что считает китайского гиганта угрозой национальной безопасности, был введен ввели запрет на технологии и поставки процессоров Huawei. Это касалось оборудования. Китайскую компанию тогда обвиняли в сотрудничестве с китайскими военными и сборе информации о гражданах США.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210118/832832155.html