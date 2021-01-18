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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210118/832834175.html
Пользователи "Авито" сообщают о сбоях в работе сервиса
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Пользователи сервиса бесплатных объявлений "Авито" столкнулись со сбоями в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... ПРАЙМ, 18.01.2021
авито, новости, технологии, экономика, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Пользователи сервиса бесплатных объявлений "Авито" столкнулись со сбоями в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, больше всего жалоб приходится на проблемы с входом на сайт (54% жалоб), оставшиеся – на сбои в работе самого сайта.
Согласно карте сбоев на Downdetector, проблемы в работе "Авито" наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и еще в ряде российских городов.
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