МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Пользователи сервиса бесплатных объявлений "Авито" столкнулись со сбоями в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Дуров объяснил рекордный рост числа пользователей Telegram за три дня

Согласно данным сайта, больше всего жалоб приходится на проблемы с входом на сайт (54% жалоб), оставшиеся – на сбои в работе самого сайта.

Согласно карте сбоев на Downdetector, проблемы в работе "Авито" наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и еще в ряде российских городов.

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