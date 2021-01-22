МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россияне в ноябре-декабре 2020 года купили в 6 раз больше адаптеров для питания iPhone, чем годом ранее, подсчитали аналитики розничной сети МТС. Это связано с отказом Apple от зарядных устройств в комплекте новых смартфонов.

"В ноябре и декабре 2020 года россияне купили на 510% больше адаптеров питания для iPhone, чем годом ранее. Резкое увеличение спроса связано с упрощением комплектации смартфонов Apple — новые модели поставляют без зарядного блока", — уточнили в компании. Названа новая проблема для аккумуляторов iPhone

По мнению аналитиков компании, отказ от блоков питания станет новым трендом на рынке смартфонов в 2021 году. "Уже известно, что помимо iPhone, зарядные блоки не получила флагманская серия Samsung Galaxy S21. Производители кладут в комплект только провод для подключения к компьютеру, а для подзарядки предлагают использовать старый адаптер или приобрести новый", — аргументируют они.

Резкий спрос на адаптеры объясняется также тем, что россияне часто продают старые смартфоны на торговых онлайн-площадках, с зарядкой они стоят дороже. "Бывшие в употреблении гаджеты обычно выставляются вместе с полным комплектом и СЗУ (сетевым зарядным устройством — ред.) — товары без набора аксессуаров стоят дешевле. Вырученные с продажи деньги тратятся на покупку новой модели", — поясняют в компании.

Кроме того, дополнительным стимулом на покупку является появление блоков с быстрой зарядкой — такие адаптеры позволяют наполнять батарею устройства заметно быстрее, чем стандартный комплектный адаптер от iPhone.

Аналитики также зафиксировали, что средняя стоимость СЗУ выросла в 2020 году на 20%, до 750 рублей. В среднем россияне используют два зарядных устройства для одного смартфона – дома и в автомобиле или дома и на работе, резюмировали в компании.