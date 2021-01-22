МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, расследует вероятный несанкционированный доступ к части корпоративного финансового отчета, что заставило компанию опубликовать его раньше срока, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.

"Мы изучаем сообщения о возможном несанкционированном доступе к одному графическому изображению в наших финансовых материалах. Как только нам стало известно об этом, мы приняли решение опубликовать наш отчет о прибылях и убытках немного раньше первоначально запланированного времени публикации", — приводит агентство заявление производителя. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Intel опубликовала свой финансовый отчет за шесть минут до закрытия рынка США, хотя изначально планировалась публикация после закрытия торгов. Чистая прибыль Intel по итогам 2020 года снизилась на 0,7% и составила 20,899 миллиарда долларов. В четвертом квартале минувшего года корпорация зафиксировала чистую прибыль в размере 5,857 миллиарда долларов, что на 18% ниже уровня прошлого года. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении снизилась на 12%, до 19,978 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 17,45 миллиарда.

По итогам торгов в четверг курс акций Intel вырос на 6,5%, а на торгах после закрытия основной сессии акции подешевели на 4,6%.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Штат компании составляет около 110 тысяч человек.