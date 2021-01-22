МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Alphabet, материнская компания Google, закрывает проект по передаче интернета с использованием высотных аэростатов Loon. Об этом написал в блоге компании главный исполнительный директор Loon Алистер Вестгарт. "Несмотря на то что мы нашли ряд партнеров, мы не смогли найти способ сократить затраты до достаточно низкого уровня, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес", — добавил он.

Запуск проекта Loon состоялся в 2013 году. Планировалось, что он поможет обеспечить интернетом труднодоступные районы с помощью сети гигантских аэростатов, дрейфующих в стратосфере на высоте примерно 20 километров. Коммуникационное оборудование на воздушных шарах работало от солнечных батарей днем и от аккумуляторов ночью. Каждый аэростат обеспечивал покрытие земной поверхности диаметром около 80 километров и скорость интернета, аналогичную скорости сетей 4G.

По данным Bloomberg, одним из инвесторов стартапа стало подразделение японской компании SoftBank, которое вложило в Loon $125 миллионов в 2019 году. SoftBank и Loon планировали предлагать услуги подключения операторам связи в странах, где создание физических сотовых сетей затруднено.

Одна из проблем заключалась в том, что жители в сельской местности не могли позволить себе телефоны 4G, которые требовались Loon, или же вообще не были заинтересованы в получении доступа.

О завершении проекта стало известно через год после того, как компания Alphabet закрыла еще один свой экспериментальный бизнес под названием Makani. С 2013 года эта компания развивала новую технологию ветроэнергетики — поставку энергии ветра с использованием гигантских воздушных змеев в форме планера с ветрогенератором. В 2020 году Alphabet объявила о завершении проекта Makani. Оба проекта входили в бизнес-подразделение Alphabet "X", которое занимается долгосрочными экспериментальными проектами.