МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Американская компания Apple работает над более тонкой и легкой версией MacBook Air с магнитным зарядным устройством, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники. СМИ рассказали о работе Apple над складным iPhone

Отмечается, что новый компьютер планируется выпустить не раньше второй половины текущего года, или же в 2022 году. "Он будет включать в себя технологию зарядки Apple MagSafe (магнитное зарядное устройство для беспроводной зарядки — ред.) и версию нового поколения процессоров Mac собственного производства компании", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что новый ноутбук станет улучшенной версией текущего MacBook Air, который, как ожидается, также останется в линейке компании. По данным источников, Apple обсуждала вопрос об уменьшении размера ноутбука за счет уменьшения рамки вокруг экрана, который останется 13-дюймовой. В новой модели также будет пара USB-портов для подключения внешних устройств.

В середине января уже сообщалось о том, что компания планирует усовершенствовать ноутбуки MacBook Pro, вернув туда магнитное зарядное устройство, а также внедрив более быстрые процессоры и улучшив дисплей. Кроме того, компания планирует вернуть в следующее поколение MacBook Pro слот для карт памяти SD. От Apple ждут очередного рекордного квартала

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.