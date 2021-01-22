МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры зафиксировали высокий интерес к новинкам Samsung по итогам первой недели предзаказа, наибольшей популярностью пользуется модель Galaxy S21 Ultra, сообщили РИА Новости представители компаний.

Южнокорейская компания Samsung 14 января представила три новых смартфона — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra с поддержкой 5G. Продажи смартфонов на территории России начнутся 5 февраля, предзаказ открыт с 14 января до 4 февраля включительно.

Смартфоны Galaxy S21+ доступны в цветах "Черный фантом", "Серый фантом" и "Фиолетовый фантом" по рекомендованной цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Черный фантом" и "Фиолетовый фантом" по 89 990 рублей за версию 128 ГБ. Устройства Galaxy S21 будут представлены в цветах "Белый фантом", "Серый фантом", "Розовый фантом" и "Фиолетовый фантом" по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ и в цветах "Серый фантом" и "Фиолетовый фантом" за 74 990 рублей за версию 128 ГБ.

Смартфон Galaxy S21 Ultra будет доступен в цветах "Черный фантом" и "Серебряный фантом" по рекомендованной цене 127 990 рублей за версию 521 ГБ, по 114 990 рублей — за версию 256 ГБ и по 109 990 рублей — за версию 128 ГБ. Пользователи могут заказать кастомизированную версию устройства в одном из доступных цветовых решений: "Титановый фантом", "Синий фантом" и "Бронзовый фантом". Samsung представила три новых смартфона

ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС

Сразу после мировой премьеры новинок от Samsung крупнейшие российские ритейлеры открыли предзаказы на них. "Мы наблюдаем высокий интерес пользователей к новой серии Galaxy S21. Общее число предзаказов на модели серии S21 во всех каналах продаж на 30% превысило предзаказы серии прошлого года S20. Общее количество предзаказанных устройств через официальный интернет-магазин в 3 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период", — сообщили в пресс-службе Samsung.

Кроме того, высокие результаты продемонстрировала программа Samsung Upgrade, которая позволяет пользоваться устройствами Samsung Galaxy за ежемесячную плату с возможностью ежегодного обновления смартфона на новинку. "По сравнению с прошлым годом рост предзаказов по программе составил 2 раза. Текущие пользователи программы активно совершают апгрейд своего устройства на Galaxy S21", — уточнили в пресс-службе.

"По итогам первой недели предзаказов на новую линейку S21 мы видим, что спрос превышает наши ожидания. Спрос на новые модели 30% выше, чем на линейку S20 в прошлом году", — прокомментировали в пресс-службе "М.Видео.Эльдорадо". С 23 января "М.Видео" и "Эльдорадо" начинают раннюю выдачу предзаказов, отметили в компании.

В МТС также фиксируют рост количества предзаказов на новые модели по сравнению с предыдущими. В пресс-службе сети "Билайн" отметили, что интерес к новинкам Samsung по итогам первой недели с момента старта предзаказа такой же высокий, как в прошлом году, когда были представлена линейка предыдущего поколения.

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин сообщил, что по результатам первой недели предзаказа на новую линейку Samsung Galaxy S 21 в магазинах "Связного" спрос уже превзошел предзаказы на прошлогоднюю модель бренда. "Итог по предзаказам первой недели говорит о том, что новинка вызвала должный интерес у россиян, считаем, что данная тенденция продолжится и дальше", — сказал Догадин. Samsung представила новую серию телевизоров Neo QLED

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ

По данным Samsung, наиболее популярная модель среди россиян – Galaxy S21 Ultra цвета "Черный фантом". Наиболее востребованные объемы памяти – 256 ГБ и 512 ГБ. Наиболее популярная кастомизированная модель – Galaxy S21 Ultra цвета "Синий фантом".

В сетях ритейлеров, по словам их представителей, также наибольший интерес в рамках предзаказа покупатели проявили к наиболее дорогим версиям продукта, а именно Galaxy S21 Ultra.

"На первом месте среди предзаказов смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra 512GB "Черный фантом", на втором – Samsung Galaxy S21+ 256GB "Черный фантом", третье место поделили между собой несколько моделей разных цветов: Samsung Galaxy S21 128GB "Фиолетовый фантом", Samsung Galaxy S21 256GB "Серый фантом" и Galaxy S21 Ultra 512GB "Серебряный фантом", — рассказали в "Билайне".

В "Связном" на данный момент самой популярной моделью является Samsung Galaxy S21 Ultra 256ГБ в черном цвете, при этом на Samsung Galaxy S21 Ultra приходится 46% всех предзаказов за неделю, 45% — на Samsung Galaxy S21 и 9% — на Samsung Galaxy S21+.

"Покупатели преимущественно отдают предпочтения новинкам в черном цвете, на них пришлось 39% предзаказов, 25% выбрали смартфоны в фиолетовом цвете, 20% — в сером цвете, 13% покупателей предпочли серебряный, 2% — белый и 1% розовый цвета. 46% покупателей оформили предзаказ на модель с памятью 256ГБ, 42% с памятью 128ГБ и 12% с памятью 512ГБ", — рассказал Догадин из "Связного".

Наибольший интерес к самой дорогой модели зафиксировали и в "М.Видео.Эльдорадо". Интерес покупателей сконцентрировался вокруг самой продвинутой модели – S21 Ultra, на нее приходится до половины всех предзаказов. На втором месте по популярности основная модель – S21 (40%).

"С точки зрения предпочтений по цветам и моделям, самой востребованной стала S21 Ultra на 256 Гб в черном цвете. На втором месте – S21 на 128 Гб в сером исполнении. А на третьем – снова старшая модель на 512 Гб в черном цвете", — отметили в пресс-службе.