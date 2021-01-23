2021-01-23T09:42:23+03:00
2021-01-23T09:42:23+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210123/832874001.html
Илон Маск объявляет конкурс с призовым фондом в 100 миллионов долларов
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Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Он объявил... ПРАЙМ, 23.01.2021
илон маск, новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА 23 янв — ПРАЙМ. Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Он объявил конкурс на своей странице в Twitter.
"Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода", — написал Маск. Он также пообещал раскрыть все подробности предложения на следующей неделе.
Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.