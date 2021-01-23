МОСКВА 23 янв — ПРАЙМ. Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Он объявил конкурс на своей странице в Twitter. Эксперт предположил, когда мир может столкнуться с "бунтом машин"

"Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода", — написал Маск. Он также пообещал раскрыть все подробности предложения на следующей неделе.

Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.