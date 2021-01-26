МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. В операционной системе Windows 10X предусмотрят защиту от кражи устройства, сообщила Lenta.Ru.

Уточняется, что специалисты, изучившие ранние сборки, нашли в ОС встроенную защиту. Если система зафиксирует попытку сброса заводских настроек и удаления информации, пользователь увидит окно с требованием ввести PIN-код или пароль. Таким образом, "обнуление" устройства программным способом становится невозможным без знания защитного кода. Обновление Windows 10 приводит к "синему экрану смерти" ПК

По сведениям издания, опцию защиты можно активировать в настройках.

Сейчас такая функция в ОС Windows отсутствует. Это означает, что любой, кто получил доступ к ПК, может уничтожить всю информацию на устройстве. Microsoft подозревают в работе над цифровым клонированием умерших людей

СМИ предполагают, что функция защиты данных особенно актуальная в Windows 10X из-за ориентированности данной версии на портативные гаджеты.

Однако возможность включения подобной защиты может появиться и для "стационарников".

Ранее сообщалось, что 10X будет поддерживать 32-битные программы. После активации данной функции можно будет устанавливать неподписанные разработчиками программы.

Выход Windows версии 10X запланирован на середину года. Предполагается, что версия предназначена в первую очередь для малопроизводительных ноутбуков. Позднее в систему добавят поддержку устройств с двумя экранами.

Читайте также:

Microsoft обновит старые версии Windows против воли пользователей