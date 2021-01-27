МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте". Турция начала расследование в отношении WhatsApp и Facebook

Как сообщают в пресс-службе, блокировка — это ответ соцсетей на публикацию комментария Пригожина о том, что "президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров".

"Это наглядный пример того, как госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с (Алексеем) Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит — электрический стул", — приводит пресс-служба слова Пригожина.