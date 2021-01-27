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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210127/832903596.html
Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина
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Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети... ПРАЙМ, 27.01.2021
евгений пригожин, facebook, twitter, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Личные аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина в Facebook и Twitter заблокированы без объяснения причин, сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте"."Пресс-служба компании "Конкорд" информирует о том, что Facebook и Twitter заблокировали личные аккаунты Евгения Викторовича Пригожина без объяснения причин… Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности", — говорится в сообщении.
Как сообщают в пресс-службе, блокировка — это ответ соцсетей на публикацию комментария Пригожина о том, что "президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров".
"Это наглядный пример того, как госдеп США блокирует любые неугодные комментарии. Разгон акций с (Алексеем) Навальным им в подметки не годится. Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: "Я не согласен с Байденом", то минимальное наказание, которое ему грозит — электрический стул", — приводит пресс-служба слова Пригожина.