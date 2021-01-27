МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Американские интернет-компании, распространяя фейковый контент о протестах в России, а также цензурируя контент, нарушают принципы ОБСЕ и хельсинского Заключительного акта, подписи под которыми ставили и США, заявили в среду в МИД РФ. Москва надеется, что ЕС устоит перед шантажом США по "Северному потоку 2"

"Предпринятые администрацией крупнейших американских соцсетей рестриктивные действия в отношении размещаемого на их платформах контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре. Допустимость произвольного и нетранспарентного цензурирования цифровыми платформами медиаконтента в отсутствие соответствующего решения суда ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией", — заявили в российском МИД.

Отмечается, что тем самым "нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ".

"Эти документы США подписали. Прецедент доказывает, что американские ИТ-гиганты способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их "кураторов", игнорируя основополагающие демократические и этические нормы. Таким образом, международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями", — подчеркнули в российском МИД.

В дипведомстве также обратили внимание на масштабное распространение "фейков" о России американскими цифровыми платформами.

"Обсуждение рисков для свободной коммуникации и соблюдения прав человека, которые несет в себе монополия американских ИТ-гигантов на медиарынке, ведется на профильных международных площадках уже не первый год. Однако любые попытки усилить регулирование соцсетей наталкиваются на сопротивление западных коллег и классифицируются как "нападки на свободу слова". Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ", — констатировали в МИД РФ.

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