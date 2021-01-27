МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Telegram ввел функцию экспорта чатов из других мессенджеров, говорится в уведомлении об обновлении мессенджера в App Store.

"Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из What's app, Line, KakaoTalk", — говорится в описании. Специалист объяснил рост краж Telegram-аккаунтов

Кроме того, теперь в Telegram можно удалять группы для всех участников, регулировать громкость голосовых сообщений, а также отправлять жалобу на группы или каналы, выдающие себя за официальные представительства известных людей или организации.

Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно критиковал WhatsApp, в том числе из-за проблем с безопасностью. По словам Дурова, WhatsApp не защищает сообщения пользователей, а также отслеживает их фотографии и сообщения. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.

Ранее в январе WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. Позднее мессенджер отложил внедрение этого обновления, так как оно вызвало резонанс у пользователей. На этом фоне число пользователей мессенджера Telegram резко подскочило: в первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц.

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