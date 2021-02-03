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2021
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ВЦИОМ: большинство россиян для переписок выбирают WhatsАpp
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Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, чаще... ПРАЙМ, 03.02.2021
опрос, whatsapp, вциом, новости, технологии, общество
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp, для видеозвонков они выбирают такой же мессенджер, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, чаще всего граждане переписываются с людьми в WhatsАpp (73%), на втором месте "ВКонтакте" (38%), на третьем — Viber (26%), на четвертом — Telegram (18%) и на пятом — Instagram (17%).
Отмечается, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще переписывается во "ВКонтакте" (76%), среди россиян в возрасте от 25 до 34, от 35 до 44 лет и старше 60 лет наиболее популярен WhatsApp (84%, 77% и 59% соответственно).
Как указано в опросе, для видеозвонков россияне чаще всего выбирают WhatsApp (70%), Viber (20%) и Skype (13%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 января. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. —0-