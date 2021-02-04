МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Профессиональные хакеры в 2021 году будут атаковать корпоративные сети бизнеса через домашние сети их сотрудников, а также через личные устройства пользователей, в том числе мобильные, заявил менеджер по работе с партнерами "Юзер-гейт" Иван Чернов. Сбербанк рассказал, как не стать жертвой мошенников при покупках онлайн

"Взлом домашней сети стал дорожкой к взлому сети корпоративной, через тех сотрудников, которые сидят удаленно. В этом году эта уязвимость продолжит эксплуатироваться еще с большим усилием", — рассказал эксперт на "Инфофоруме-2021" в своем докладе об угрозах безопасности в 2021 году.

"Заражение конечных устройств пользователей (еще одна угроза — ред.), все, что мобильное — ноутбуки, домашние компьютеры, телефоны — опять же, возвращаясь к первому вопросу, если есть какой-то доступ к внутренним корпоративным ресурсам, к домашнему, мобильному устройству, то оно уже представляет интерес для злоумышленников", — подчеркнул Чернов.

Эксперт предупредил, что на мобильных устройствах, как и на стационарных, необходимо иметь антивирус.

Что касается наивысших категорий хакеров, так называемых "гуру", то они могут начать атаковать технологические сети предприятий, что может грозить остановкой производства.

"Мы видим потенциал работы по технологическим сетям с целью диверсии. Это некий тренд… Если раньше мы говорили, что злоумышленник может навредить, парализовать работу предприятия, заблокировав доступ к 1С у бухгалтера, и бухгалтер не может начислять зарплаты, то сейчас подобная атака грозит нам остановкой производства. Промышленные станки, подключенные к технологической сети, просто перестают работать, это в лучшем случае, а в худшем они могут взорваться и покалечить людей", — добавил эксперт.