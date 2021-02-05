МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. ВТБ последнее время фиксирует рост активности мошенников в области закупочной деятельности, средний размер ущерба в таких случаях составляет около 30 тысяч рублей, сообщила пресс-служба банка. Эксперт рассказал, как хакеры начнут атаковать корпоративные сети

По данным ВТБ, злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на почту потенциальным контрагентам приглашения принять участие в закрытом конкурсе на поставку производимой ими продукции. Мошенники убеждают контрагентов, что конкурс имеет внесистемный характер, в связи с чем сведения собираются по почте. После получения уставных документов от участника ему предлагается ряд опций, которые гарантированно приведут к победе в закрытом конкурсе.

"Чаще всего злоумышленники предлагают услуги третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. После перевода денежных средств от контрагента за оказанные услуги представитель лжезаказчика пропадает, а обманутый контрагент обращается в банк с просьбой подтвердить личность представителя и проведение банком соответствующего конкурса", — указывается в сообщении.

На настоящий момент в банк поступило свыше 20 обращений от контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных процедур, средний размер ущерба в таких случаях составляет около 30 тысяч рублей, заявил банк.

"Банк ВТБ осуществляет всю закупочную деятельность в рамках действующего законодательства по прозрачным правилам и процедурам. Мы рекомендуем нашим контрагентам быть бдительными и при получении подобных предложений не вступать в переписку со злоумышленниками, а незамедлительно обращаться к нам за уточнением информации", – заявил начальник управления закупок, вице-президент банка ВТБ Илья Веткин.