МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новый глава Amazon.com придет из облачного сегмента, однако этот топ-менеджер, стоявший у истоков эластичных вычислений, не откажется от продажи книг, спортивных штанов и говорящих колонок. Чистая прибыль Amazon выросла на 83% в 2020 году

Ранее на этой неделе Amazon объявила, что Энди Джесси, действующий гендиректор ее облачного подразделения AWS, возглавит всю компанию начиная с 3-го квартала этого года. Джесси сменит ее основателя Джеффа Безоса и станет лишь вторым гендиректором Amazon за всю ее 26-летнюю историю. Джесси придется оправдывать высокие ожидания, учитывая, что Amazon, согласно данным S&P Global Market Intelligence, является второй крупнейшей публичной компанией в мире по годовой выручке.

Роль Джесси в AWS породила предсказуемую волну предположений о том, что облако теперь станет наиболее важным бизнесом Amazon. Однако опубликованный недавно финансовый отчет показывает, что по меньшей мере в обозримом будущем ситуация будет иной. Непосредственная розничная выручка Amazon от ее онлайн- и физических магазинов плюс продажи сторонних сервисов в прошлом году превысила 294 млрд долларов, что выше выручки AWS более чем в 6 раз.

Кроме того, Amazon получает выручку от подписки – преимущественно от членов программы Prime, гарантирующей бесплатную и быструю доставку. С учетом этой цифры прошлогодняя розничная выручка Amazon возрастает до 319,2 млрд долларов. Фактически в прошлом году розница выросла больше, чем AWS, на 8 процентных пунктов, отчасти благодаря буму электронной торговли на фоне пандемии. Однако нормализация роста в будущем не сильно изменит эту картину. Даже если розничный бизнес Amazon совершенно перестанет расти, а AWS продолжит расти 30%-ными темпами, как в 2020 году, облачному сегменту потребуется еще восемь лет, чтобы обогнать розничный. Рост биткоина наносит удар по экологии

Облачный сегмент почти наверняка останется жизненно важным для Amazon бизнесом – особенно в части обеспечения роста прибыли. Успехи Джесси в этом бизнесе позволили ему занять высший руководящий пост в компании. Сама AWS сейчас стала бы девятой технологической компанией S&P 500 по годовой выручке. Однако розница остается ключом к будущему Amazon. Более того, AWS фактически зародилась как компания, предлагающая в аренду те вычислительные мощности, которые она создала для обслуживания бизнеса электронной торговли Amazon. Таким образом, новый глава универсальной торговой платформы должен показать себя таким же универсалом, как его предшественник.

— Автор Dan Gallagher, dan.gallagher@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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