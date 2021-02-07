МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Старая версия встроенного браузера Edge будет автоматически удалена с компьютеров под управлением Windiws 10 после 13 апреля, сообщило издание Mashable. Апрельское обновление заменит устаревший Edge на обновленную версию. Очередное обновление Windows испортило компьютеры

Сообщается, что новый Edge разработан на программном обеспечении Google с открытым исходным кодом. Браузер получит новый логотип.

В августе 2020 года Microsoft заявила, что старая версия встроенного браузера перестанет поддерживаться с 9 марта 2021. Microsoft утверждает, что обновление не коснется тех, кто использует сторонние браузеры, например, Googlу Chrome или Mozilla Firefox.

Если не проигнорировать обновление, сохранится возможность пользоваться старым браузером, но обновления безопасности будут доступны только для актуальной версии Edge.

Microsoft заменила Internet Explorer на браузер Edge в 2015 году.

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