МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ущерб от киберпреступности в России по итогам этого года может составить 90 миллиардов рублей против 69 миллиардов в прошлом, рассказал РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) Юрий Жданов. Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-переводы

"Киберпреступники в 2020 году фактически похитили у граждан России 69 миллиардов рублей. Согласно прогнозам, к концу 2021 года ущерб может составить 90 миллиардов рублей [рост более чем на 30%]", — заявил Жданов.

По расчетам МПА, в 2020 году в России было совершено порядка 15 миллионов мошеннических звонков. Прогноз на 2021 год – 19 миллионов звонков. Поэтому для расширения охвата "аудитории" мошенники будут применять автоматизированный обзвон и роботизированные виртуальные call-центры.

Ущерб от IT-преступности, по его словам, постоянно растет вместе с общим числом таких деяний. Если в 2020 году в России было зарегистрировано 510,4 тысячи преступлений в этой сфере, то в 2021-м эта цифра может вырасти до 900 тысяч-одного миллиона. Из них кибермошенничества, по прогнозу, составят 450 тысяч случаев.

"Кроме того, можно с уверенностью говорить о том, что количество киберпреступников будет увеличиваться – с 15 тысяч в 2020 году до 25 тысяч в 2021-м. Ожидается, что будет зафиксировано больше попыток телефонного мошенничества, вырастет число и разнообразие мошеннических схем", — добавил Жданов.

По словам Жданова, эти цифры звучали на совещаниях по кибербезопасности с банковским сообществом, в которых принимает участие МПА.

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