МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Запущенный в ноябре 2020 года онлайн-сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) документы в электронной форме, стал самым быстрым на портале госуслуг и одним из самых популярных, сообщил РИА Новости замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев. Минцифры готовит онлайн-реестр требований к бизнесу

Минцифры РФ и ФССП в конце ноября 2020 года запустили сервис, позволяющий направлять через госуслуги в ФССП заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.

"С точки зрения предоставления информации сервис "Ход исполнительного производства" на портале госуслуг выдает всю имеющуюся информацию по делу, включая действия пристава (в том числе, различного рода ограничения типа выезда за границу или на транспортные средства). Данный сервис является самым быстрым на портале госуслуг — более 90% запросов исполняется за 3 секунды. Уже сейчас этот сервис среди самых популярных на портале — более 30 тысяч запросов в сутки", — сказал замглавы Минцифры РФ.

Огуряев отметил, что по оценке Минцифры, ФССП сделала качественный рывок в цифровизации своего направления. "Более того, в ряде направлений приставами созданы прецеденты, которые будут являться образцом для подражания остальным ведомствам. Сейчас эти цифровые сервисы только набирают обороты, но уже понятно, что в этом году доля цифрового взаимодействия приставов, людей и бизнеса будет радикально увеличена", — сказал замминистра.

"Комплексный сервис "Ходатайство приставу" на портале госуслуг, включающий в себя порядка 30 типовых обращений, оказался как нельзя кстати для целей исключения личных визитов к приставам. Так, каждое третье ходатайство уже идет в цифровом виде с портала госуслуг. С точки зрения уведомления граждан, запущены цифровые уведомления, которые в настоящий момент набирают обороты", — отметил Огуряев.

В результате, по его словам, базовый цифровой набор — сервисы информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления фактически запущены. "Конечно, предстоит большая работа по докрутке определенных недостатков, но в целом базовый функционал по-настоящему цифрового ведомства создан", — отметил замглавы Минцифры.