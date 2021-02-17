МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Вакцина от туберкулеза, которая еще и лечит, стабилизатор шасси автомобилей, более дешевый способ получения солнечной энергии, система, отличающая умного бота от человека — вошли в топ-10 изобретений России в 2020 году, которым Роспатент поделился с РИА Новости. Дворкович рассказал, из каких стран в Россию возвращаются "утекшие мозги"

"Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза. Созданная вакцина обладает двойным эффектом, с одной стороны, защищает от заражения туберкулезом, а, с другой стороны, позволяет вылечиться от туберкулеза уже заболевшему человеку", — рассказали в Роспатенете, уточнив, что вакцина успешно завершила вторую фазу клинических испытаний и начата подготовка к заключительной фазе.

Второй в списке службы стала "система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости" — условный стабилизатор. "Она решает проблему потери курсовой устойчивости за счет устранения отклонения движения автомобиля от заданной траектории. Работа системы основана на компенсации отклонения движения, вызванного рысканьем", — уточняют в Роспатенете.

Еще одним важным изобретением стал новый способ получения игольчатого кокса, который используется, например, при производстве батарей для электромобилей. Изобретение решает проблему импортозамещения, связанную с поставками нефтяного игольчатого кокса.

Интернет-отрасль представлена изобретением технологии, которая позволяет благодаря оригинальному компьютерному алгоритму отличить интеллектуального бота от живого оператора "и пресечь нелегитимные действия в отношении защищаемого сайта, портала, банковской системы". Технология позволит защитить около 160 миллионов пользователей. А за первые 6 месяцев 2020 года только в 5 российских банках с ее помощью удалось предотвратить ущерб на сумму 320 миллионов рублей.

Строительная отрасль теперь сможет производить стройматериалы с российскими добавками, которые предотвращают воспламенение и самостоятельное их горение. Технология получения вспененного полистирола (строительный утеплитель), включает использование замедлителя горения, модифицированного таким образом, что он термически не разлагается в процессе получения утеплителя. Добавка обладает не только улучшенной огнестойкостью материала, но и безопасна для здоровья человека и окружающей среды. Пандемия ускорила рост в России стартапов в медицине и образовании

Антенна малой высоты, которая при этом обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями также вошла в топ-10 изобретений. "В изобретении указанные характеристики сочетаются за счёт использования особой конструкции антенных оснований, которые выполняются с использованием композитных материалов, препятствующих смешению сигналов, излучаемых различными участками поверхности антенны. Композитный материал создается за счет применения выпускаемых отечественной промышленностью дискретных радиоэлементов", — объяснили в Роспатенте.

Хирурги в скором времени смогут получить прибор, который позволит им выполнять нейрохирургические операции намного более уверенно — лазерное излучение будет автоматически зондировать биологическую ткань с целью обнаружения нервов и сосудов. "Во время нейрохирургической операции (например, при удалении опухоли основания черепа) лазерный луч непрерывно сканирует окружающие ткани. В случае опасного сближения хирургического инструмента с сосудом или нервом, врач получает об этом сигнал", — рассказали в службе.

Еще одна медицинская разработка попала в лучшие изобретения 2020 года — набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний, который позволяет выявить вирус в одну стадию. При этом точность определения вирусов в 4 раза выше, чем при двустадийном выполнении анализа. Данный эффект обеспечивается за счет того, что тест-система содержит маркеры возбудителей инфекции, которые связаны с частицами золота. Благодаря этому, в случае соединения вируса с маркером, возникает такой сигнал, который проще и быстрее идентифицировать, следовательно, выявить наличие инфекции.

Способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения поможет в исследовании Мирового океана и протекающих в нем процессов. Это достаточно трудоемкая задача, так как в реальных условиях имеется множество помех биологического и техногенного происхождения, которые искажают сигнал от наблюдаемого объекта. В изобретении предложен оригинальный способ подавления помех, что позволяет определить местоположение источника наблюдения.

Энергетика может получить универсальный, простой, и как следствие более дешевый, а вместе с тем и более экологичный способ создания солнечных элементов на основе минералов перовскитов — новый класс солнечных элементов, также зарегистрированный в 2020 году. Теоретически они могут заменить традиционные солнечные батареи на основе кремния. Технология позволяет формировать пленки перовскитов высокого качества, требуемой толщины и различного состава на любых поверхностях без применения сложно масштабируемых и неэкологичных методов нанесения.

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