МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рост популярности соцсети Clubhouse провоцирует мошенников на создание вредоносных клонов приложения под операционную систему Android, для которой не существует официальной версии программы, сообщил РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков. Маск пригласил Путина поговорить в новом приложении

Clubhouse — социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, при этом особую популярность в российском сегменте интернета приобрело почти год спустя — в феврале текущего года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS. Кроме того, для начала пользования возможностями соцсети необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

"Важно отметить, что уже начинают появляться клоны и приглашения в Clubhouse на ОС Android. Это первый признак роста интереса и старта махинаций злоумышленников", — сказал Кувиков.

Он отметил, что злоумышленники клонируют популярные приложения для того, чтобы получить удаленный и несанкционированный доступ к устройствам пользователей. "Скачав и запустив на смартфоне неофициальное приложение, вы можете дать ему полный доступ к устройству. Вы откроете третьим лицам свою телефонную книжку, доступ к камере, микрофону и геолокации, файловой системе. Злоумышленник сможет открыть любые ваши социальные профили, банковские клиенты, мессенджеры", — предположил эксперт.

Кувиков посоветовал перед установкой приложения максимально оценить риски, чтобы персональная информация не стала легкой добычей мошенников.

Корреспондент РИА Новости обнаружил в магазине приложений "Play Маркет" для системы Android несколько приложений со словом "сlubhouse" в названии. Иконки этих приложений существенного отличаются от дизайна оригинальной версии. Пользователи магазина в комментариях предупреждают, что предлагаемые программы не имеет ничего общего с одноименной соцсетью.

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